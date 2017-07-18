ОАО «Банк БелВЭБ» с 19 июля изменяет процентные ставки по банковским вкладам (депозитам) физических лиц в белорусских рублях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, так, по вновь привлекаемым и продлеваемым срочным отзывным банковским вкладам (депозитам) «Универсальный» с плавающей процентной ставкой в белорусских рублях устанавливаются следующие годовые процентные ставки:

минимальная сумма – 100 руб.; до 10000 руб. на 1 мес. – ставка рефинансирования Национального банка Беларуси минус 9,5 процентного пункта, на 3 мес. – СР-9 п.п., на 12, 18, 24 и 36 мес. – СР-6 п.п.; 10000 руб. и более на 1 мес. – СР-9,5 п.п., на 3 мес. – СР-9 п.п., на 12, 18, 24 и 36 мес. – СР-6 п.п.

По вновь привлекаемым срочным отзывным банковским вкладам (депозитам) «Золотое время» на условиях, оговоренных в типовых формах договоров, устанавливается годовая процентная ставка в размере 9,5 %.

По вновь привлекаемым банковским вкладам (депозитам) до востребования «Зручны дэпазiт» в белорусских рублях на условиях, оговоренных в типовых формах договоров, устанавливается годовая процентная ставка СР-9 п.п.

С 19 июля изменяются ставки по действующим договорам вкладов (депозитов) физических лиц. Ставки устанавливаются в следующих размерах:

по действующим договорам банковского вклада (депозита) до востребования в белорусских рублях, заключенным с 11.12.2006 включительно, устанавливается годовая процентная ставка в размере СР-11 п.п.;

по действующим договорам банковского вклада (депозита) до востребования «Зручны дэпазiт» в белорусских рублях, заключенным до 18.07.2017 включительно, устанавливается годовая процентная ставка СР-9 п.п.;

по действующим договорам срочного отзывного банковского вклада (депозита) «Универсальный» с плавающей процентной ставкой в белорусских рублях: привлеченным на срок 1 месяц и действующим под процентную ставку СР-10,5 п.п. устанавливается годовая процентная ставка в размере СР-9,5 п.п.; привлеченным на срок 3 месяца и действующим под процентную ставку СР-10 п.п. годовых устанавливается годовая процентная ставка в размере СР – 9 п.п.