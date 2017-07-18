С 24 июля вступают в силу изменения в раздел 1 «Услуги по расчетно-кассовому обслуживанию в национальной валюте» сборника плат (вознаграждений, комиссионных вознаграждений) за операции, осуществляемые ЗАО Банк ВТБ (Беларусь).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, пункт 1.2.3 дополнен услугой прием наличных денежных средств от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в качестве выручки через устройства самообслуживания:

Прием наличных денежных средств от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:

для последующего зачисления на их счета, открытые в банке – 0,3% от суммы, мин. 4 руб. ежемесячно;

для последующего зачисления на их счета иных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, открытые в банке – 0,5% от суммы, мин. 2 руб. по факту оказания услуги;

в качестве выручки для последующего перечисления на их счета, открытые в иных банках Беларуси – 1% от суммы при наличии заключенного договора с банком;

в пользу юридического лица-бенефициара для последующего зачисления на счет данного юрлица-бенефициара, открытый в банке, на основании представленного юрлицом-бенефициаром в банк в электронном виде реестра, содержащего сведения о плательщиках по оплате услуг и аренды имущества, оказываемых юридическим лицом-бенефициаром плательщиком – 1,75% от суммы, мин. 2 руб. по факту оказания услуги;

в качестве выручки через устройства самообслуживания – 0,2% от суммы по факту оказания услуги.

За исключением приема наличной национальной валюты в уплату налогов, сборов, иных обязательных платежей в республиканский и местные бюджеты (в том числе таможенных платежей), включая государственные целевые фонды, и (или) обязательных платежей в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты.