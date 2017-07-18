ОАО «АСБ Беларусбанк» устанавливает новые процентные ставки по вновь открываемым срочным банковским вкладам в белорусских рублях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 19 июля ставки по вкладам (по ранее открытым, по которым автоматическое перезаключение договора производится, начиная с 19.07.2017 - даты автоматического перезаключения) составят:

«Классик Отзывный на 35 дней» – 1,5% годовых;

«Классик Отзывный до года»: на срок 95 дней – 2% годовых; на срок 185 дней – 3% годовых;

«Классик Безотзывный до года»: на срок 3 месяца –3,7% годовых; на срок 6 месяцев – 5,7% годовых; на срок 9 месяцев – 7,4% годовых; на срок 9 месяцев (в рамках клуба «Бархат») – 8,4% годовых;

«Классик Безотзывный на 1 год» с фиксированной процентной ставкой – 8% годовых;

«Свободный выбор»: на срок 11 месяцев – 9,5% годовых; на срок 24 месяца – 11% годовых;

«Классик Безотзывный свыше года»: на срок 18 месяцев – 10,2% годовых; на срок 24 месяца – 10,7% годовых;

«Интернет-депозит – Тренд Отзывный»: на срок 1 месяц – 2,5% годовых; на срок 3 месяца – 3,5% годовых; на срок 6 месяцев – 5,5% годовых; на срок 9 месяцев – 6,5% годовых;

«Интернет-депозит-Тренд Безотзывный»: на срок 1 месяц – 4% годовых; на срок 3 месяца – 5,5% годовых; на срок 6 месяцев –6,5% годовых; на срок 9 месяцев –8% годовых; на срок 9 месяцев (в рамках Клуба «Карт-бланш») – 8,5% годовых; на срок 9 месяцев (в рамках Клуба #настарт) – 8,5% годовых;

«Классик Почтовый Отзывный» – 6% годовых;

«Классик Почтовый Безотзывный» – 8% годовых.

Процентная ставка по вкладам (депозитам) может быть изменена банком в одностороннем порядке в соответствии с договорами банковских вкладов (депозитов).