БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БЕЛАГРОПРОМБАНК ИЗМЕНЯЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО НЕКОТОРЫМ ВКЛАДАМ ФИЗЛИЦ

16:52 18.07.2017 ОАО «Белагропромбанк» изменяет процентные ставки по вновь заключенным с физическими лицами договорам срочного банковского вклада. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 19 июля для вновь заключаемых договоров срочного банковского вклада (депозита) «Линия роста 3.0 Свыше года» в белорусских рублях, размер процентной ставки будет составлять на срок хранения 1110 дней 9,5% годовых.