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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК ИЗМЕНЯЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО НЕКОТОРЫМ ВКЛАДАМ ФИЗЛИЦ
16:52 18.07.2017
ОАО «Белагропромбанк» изменяет процентные ставки по вновь заключенным с физическими лицами договорам срочного банковского вклада.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 19 июля для вновь заключаемых договоров срочного банковского вклада (депозита) «Линия роста 3.0 Свыше года» в белорусских рублях, размер процентной ставки будет составлять на срок хранения 1110 дней 9,5% годовых.
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