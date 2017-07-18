Гидроэлектростанция мощностью 200 кВт в час открыта 13 июля в микрорайоне Альбертин Слонимского р-на на реке Исса.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Белинвестбанк», кредит на финансирование данного проекта компании ООО «ГидроПарк» предоставил Белинвестбанк в рамках договора, подписанного с Европейским банком реконструкции и развития по Программе финансирования устойчивой энергетики в Беларуси (BelSEFF).

Полученная электроэнергия будет подаваться в общую сеть Слонимских энергосетей. Станция работает в автоматическом режиме. Для обслуживания понадобится только один человек, который будет наблюдать за данными на мониторе компьютера.