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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
МИНИ-ГЭС В СЛОНИМЕ ОТКРЫТА ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ БЕЛИНВЕСТБАНКА
12:59 18.07.2017
Гидроэлектростанция мощностью 200 кВт в час открыта 13 июля в микрорайоне Альбертин Слонимского р-на на реке Исса.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Белинвестбанк», кредит на финансирование данного проекта компании ООО «ГидроПарк» предоставил Белинвестбанк в рамках договора, подписанного с Европейским банком реконструкции и развития по Программе финансирования устойчивой энергетики в Беларуси (BelSEFF).
Полученная электроэнергия будет подаваться в общую сеть Слонимских энергосетей. Станция работает в автоматическом режиме. Для обслуживания понадобится только один человек, который будет наблюдать за данными на мониторе компьютера.
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