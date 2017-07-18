БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БАНК БЕЛВЭБ ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В ДОГОВОР И ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ «ИНТЕРНЕТ-БАНК» ДЛЯ ФИЗЛИЦ

12:19 18.07.2017 C 27 июля вносятся изменения и дополнения в договор и Правила оказания услуги «Интернет-Банк» держателям личных банковских платежных карточек ОАО «Банк БелВЭБ». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменения связаны с созданием возможностей: применять дополнительные средства идентификации: цифровой код, графический ключ, сканирование отпечатка пальца – для пользователей мобильного приложения (IOS, Android); анализировать движение денежных средств при помощи интерактивного отчета «Персональный финансовый менеджер»; открывать доступ к услуге через сайт услуги (www.belveb24.by или www.belveb24.by/imobile/ в зависимости от версии услуги). Для более удобного и подробного предоставления клиентам информации о доступных функциональных возможностях различных версий услуги, в виде отдельного документа банком подготовлен Набор операций, услуг и функций услуги «Интернет-Банк» для держателей личных банковских платежных карточек ОАО «Банк БелВЭБ».