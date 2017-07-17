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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК С 1 АВГУСТА ПРЕКРАЩАЕТ ПОДДЕРЖКУ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ «IBA МОБИЛЬНЫЙ БАНКИНГ»
11:53 18.07.2017
ОАО «Белагропромбанк» с 1 августа прекращает поддержку мобильного приложения «IBA Мобильный банкинг».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это связано с наличием более современных способов обслуживания. Мобильное приложение «IBA Мобильный банкинг» было основано на использовании услуги «SMS-банкинг».
Сама услуга «SMS-банкинг» продолжает при этом действовать, но банк рекомендует клиентам обратить свое внимание в сторону более удобных мобильных услуг, таких как: USSD-банкинг (позволяет смотреть баланс и оплачивать некоторые услуги, например, мобильную связь; удобен в роуминге и при отсутствии интернета); мобильные приложения (позволяют оплачивать весь перечень услуг, а также совершать многие другие операции, вплоть до открытия депозитов).
Кроме того, до 1 августа всем пользователям услуги «Мобильный интернет-банкинг» нужно обновить свое мобильное приложение.
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