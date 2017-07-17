В обслуживании держателей карточек ЗАО «Цептер Банк», а также в сети организаций торговли (сервиса), банкомата, обслуживаемого банком, 22 июля с 2.00 до 6.00 возможны кратковременные перерывы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это связано с проведением ОАО «Банковский процессинговый центр» технологических работ.