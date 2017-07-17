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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В ОБСЛУЖИВАНИИ КАРТОЧЕК ЦЕПТЕР БАНКА УТРОМ 22 ИЮЛЯ ВОЗМОЖНЫ ПЕРЕРЫВЫ
11:25 18.07.2017
В обслуживании держателей карточек ЗАО «Цептер Банк», а также в сети организаций торговли (сервиса), банкомата, обслуживаемого банком, 22 июля с 2.00 до 6.00 возможны кратковременные перерывы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это связано с проведением ОАО «Банковский процессинговый центр» технологических работ.
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