Национальный банк Беларуси создал на основе технологии блокчейн информационную сеть, которая может использоваться для решения широкого спектра современных и перспективных банковских и небанковских задач.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, на первом этапе сеть блокчейн будет практически внедрена в рамках банковской системы страны. Владельцем удостоверяющего узла сети блокчейн может стать любой банк или небанковская кредитно-финансовая организация Беларуси. Администратором сети блокчейн в банковской системе Беларуси определен Расчетный центр Национального банка. В целом создан саморегулирующийся механизм управления и развития белорусского сегмента сети блокчейн с использованием Совета нодов (владельцев удостоверяющих узлов), члены которого имеют равные права.

Первым примером практического использования сети блокчейн в банковской системе Беларуси стала возможность передачи информации о выданной банковской гарантии и непосредственно самой банковской гарантии. Белорусские банки в ближайшее время смогут воспользоваться такой возможностью в соответствии с постановлением правления Национального банка №279 от 11 июля 2017 года, которое вступило в действие 15 июля и предусматривает включение технологии блокчейн в механизм передачи информации о банковских гарантиях. Новый механизм ведения реестров банковских гарантий будет способствовать обеспечению взаимного доступа субъектов хозяйствования государств – членов Евразийского экономического союза к процедурам государственных закупок товаров (работ, услуг).

Планируется, что следующим этапом станет внедрение технологии блокчейн на рынке ценных бумаг. ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» планирует использовать блокчейн для ведения реестра операций с ценными бумагами на биржевом и внебиржевом рынках. Реализация проекта позволит формировать данный реестр на качественно новом уровне, что создаст условия для повышения прозрачности и дальнейшего развития фондового рынка в Беларуси.

Использование сети блокчейн в Беларуси в настоящее время не предполагает сделок с виртуальными валютами. При этом концептуально не существует каких-либо ограничений на области применения блокчейна в сфере информационных технологий.

В перспективе данная технология может быть использована как в банковской системе, так и за ее пределами для решения любых иных задач, включая, например, организацию работы с «умными» контрактами. При законодательном обеспечении заверенная с помощью сети блокчейн информация в дальнейшем может использоваться в разнообразных видах деятельности, требующих информационного обеспечения, – в бизнесе, делопроизводстве, медицине, финансовой сфере, правовой поддержке и многих других сферах.

Информационная технология блокчейн получила широкое распространение с 2008 года. Отличительной особенностью блокчейна является децентрализованная структура сохранения идентичных во всей сети блоков информации, что обеспечивает встроенную устойчивость к ошибкам, отсутствие централизованного контроля и точек отказа. Информация, хранящаяся в сети блокчейн, прозрачна, так как общая база данных одновременно существует на всех компьютерах, входящих в сеть. Сохраняемые в ней записи публичны и легко проверяются. Сеть блокчейн не может быть разрушена, так как изменение даже единицы информации требует необходимости подмены информации во всей сети.