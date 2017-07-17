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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БСБ БАНК ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В ТАРИФЫ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕС-КЛИЕНТОВ
15:51 17.07.2017
ЗАО «БСБ Банк» с 17 июля внесло изменения в Тарифы комиссионного вознаграждения раздела I. «Обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» главы 4. «Эквайринг».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь подключение терминала обойдется в 45 рублей.
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