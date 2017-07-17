ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
17.07.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ФИНАНСОВЫЙ СУПЕРМАРКЕТ АЛЬФА-БАНКА (БЕЛАРУСЬ) ОТКРЫЛСЯ В БАРАНОВИЧАХ
15:38 17.07.2017

В центре Барановичей появился финансовый супермаркет. Высокотехнологичное отделение нового формата с расширенными возможностями самообслуживания открыло ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, финансовый супермаркет заработал в историческом центре города: на улице Советской и по соседству с ТЦ «Центральный». В отличие от обычного отделения, многие процессы в нем автоматизированы, а каждый посетитель может получить консультацию и выбрать услугу так же, как товар на полке магазина.

«Формат финансового супермаркета сейчас весьма популярен. Он позволяет упростить взаимодействие с банком, делает его ненавязчивым и понятным. Теперь и жители Барановичей могут прочувствовать это на собственном опыте», – пояснили в Альфа-Банке.

В новом отделении представили наиболее популярные банковские услуги, вроде заказа карточки, открытия вкладов или получения кредита. Встречают посетителей в лаунж-зоне, а решать вопросы готовы со спринтерской скоростью – куда быстрее, чем в других бэк-офисах. Специалисты обещают помочь с деньгами, учат летать из Минска за 20 евро, предлагают вернуть 2% с повседневных покупок и показывают, как продавать и покупать валюту по одинаковому курсу.

Новое отделение стало одним из самых высокотехнологичных в Барановичах. Для посетителей круглосуточно действует зона самообслуживания с персональным доступом – открыть дверь можно только электронным ключом. За ней находятся банкомат с тремя валютами и терминал по приему наличных. Автомат пересчитывает и загружает банкноты с феноменальной прытью – 1200 купюр в минуту. Настолько быстро, что вся операция занимает около пяти минут.

В финансовом супермаркете действует первый в Беларуси карточный трейд-ин. Взамен подержанной карты любого банка здесь выдают новый «пластик», но с более высоким статусом. Получить его можно в одной из трех валют (белорусские рубли, доллары или евро) и с бесплатным трехлетним периодом, в течение которого не будет взиматься комиссия за пользование. Такая возможность действует для клиентов любого банка.

Финансовый супермаркет стал вторым отделением Альфа-Банка в городе. Он открыт по будним дням с 9 до 18 часов, а зона самообслуживания работает в режиме нон-стоп (24/7).

«Жители Барановичей – одни из самых активных и прогрессивных в сфере личных финансов. Так что новое отделение в центре города быстро найдет свою аудиторию. Оно позволит поднять банковское обслуживание на новый уровень и предоставить жителям большую свободу выбора. Финансовые вопросы стало решать легче, быстрее и эффективнее», – уверены в Альфа-Банке.

Формат «финансового супермаркета» зародился в США, после чего обрел популярность в европейских и азиатских странах. Его отличают шаговая доступность, высокий уровень автоматизации (всё должно быть не сложнее, чем выбрать кофе), применение принципа самообслуживания и широкий выбор популярных решений для населения. В таких отделениях большинство задач можно решить с помощью терминалов и инфокиосков, а специалисты выполняют в первую очередь функцию консультанта.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 18.07.2017
валюта курс
EUR 2.2331
USD 1.9513
RUB 3.3025
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 17.07.2017
валюта курс +/-
EUR 2.2331 -0.0087
USD 1.9513 -0.0132
RUB 3.3025 +0.0157
все курсы архив

Курсы в банках
на 17.07.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2300 2.2400
USD 1.9500 1.9550
RUB 3.2900 3.3020
подробнее

Конвертация в банках
на 17.07.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1420 1.1480
EUR/RUB 67.4800 68.0000
USD/RUB 59.0000 59.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте