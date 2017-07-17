БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

В РАБОТЕ СИСТЕМ ИНТЕРНЕТ-БАНК И КЛИЕНТ-БАНК БАНКА ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ВЕЧЕРОМ 20 ИЮЛЯ ВОЗМОЖНЫ СБОИ

15:05 17.07.2017 В работе подсистем дистанционного банковского обслуживания для юридических и физических лиц ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) 20 июля с 22.00 до 23.00 возможны перерывы. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это связано с проведением плановых технологических работ.