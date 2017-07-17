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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В РАБОТЕ СИСТЕМ ИНТЕРНЕТ-БАНК И КЛИЕНТ-БАНК БАНКА ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ВЕЧЕРОМ 20 ИЮЛЯ ВОЗМОЖНЫ СБОИ
15:05 17.07.2017
В работе подсистем дистанционного банковского обслуживания для юридических и физических лиц ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) 20 июля с 22.00 до 23.00 возможны перерывы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это связано с проведением плановых технологических работ.
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