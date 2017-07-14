БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

С 14 АВГУСТА БАНК БЕЛВЭБ ИЗМЕНЯЕТ СТАВКИ ПО ДЕПОЗИТАМ ФИЗЛИЦ

12:03 17.07.2017 ОАО «Банк БелВЭБ» с 14 августа изменяет ставки по действующим договорам вкладов (депозитов) физических лиц в белорусских рублях. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставка в размере 11% годовых устанавливается: по договорам срочного отзывного банковского вклада (депозита) «Выгодный», заключенным на срок 36 и 60 месяцев и действующим под процентную ставку 12% годовых; по договорам срочного безотзывного банковского вклада (депозита) «Выдатны», заключенным на срок 12, 24, 36 месяцев и действующим под процентную ставку 12% годовых; по договорам срочного безотзывного банковского вклада (депозита) «Калядны», заключенным на срок 24 месяца и действующим под процентную ставку 12% годовых; по договорам срочного отзывного банковского вклада (депозита) «Золотое время», заключенным и действующим под процентную ставку 12% годовых.