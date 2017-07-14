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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ФРАНСАБАНК СНИЗИЛ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ ДЛЯ ФИЗЛИЦ
10:40 17.07.2017
С 17 июля во «Франсабанк» ОАО действуют новые сниженные ставки по кредитам для физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в зависимости от срока кредитования по продукту «Все и сразу!» (до 25000 руб.) ставки варьируются: 12% годовых – на срок до 13 мес.; 14,5% годовых – на срок от 14 мес. до 5 лет; 15,5% годовых – на срок от 5 лет и 1 мес. до 7 лет.
В зависимости от срока кредитования по продукту «Возможно все!» (до 25000 руб. с возможностью отсрочки платежа по основному долгу в течение первых 3 мес.) ставки установлены: 14,5% годовых – на срок от 13 мес. до 5 лет; 15,5% годовых – на срок от 5 лет и 1 мес. до 7 лет.
В рамках кредитов «Все и сразу!» и «Возможно все!» банком предлагается рефинансирование кредитов других банков по ставке 13,99% годовых.
По кредиту «Золотой возраст» установлена ставка за пользование кредитными средствами в размере 15% годовых. При предоставлении поручительства физического лица – 14% годовых.
По кредитам на приобретение нового или подержанного автомобиля новая ставка составляет 15% годовых.
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