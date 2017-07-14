ОАО «АСБ Беларусбанк» профинансирует реконструкцию ОАО «Городейский сахарный комбинат». Договоренность по дальнейшему сотрудничеству с Городейским сахарным комбинатом была достигнута во время посещения предприятия председателем правления Беларусбанка Виктором Ананичем.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 1991 года в соответствии с республиканской комплексной программой «Сахар» с помощью кредитов банка началась реконструкция завода с целью выхода на переработку до 4 тысяч тонн сахарной свеклы в сутки.

С 2016 года с участием банка реализуется инвестиционный проект «Реконструкция и модернизация производственной мощности по переработке сахарной свеклы с увеличением до 12 тысяч тонн в сутки (с последующим увеличением до 14 тысяч тонн в сутки)».

В текущем году на реконструкцию в рамках инвестиционного проекта будет направлено 11 млн рублей, на закупку продукции растениеводства – 108 млн рублей.

«Городейский сахарный комбинат – наш надежный партнер. Пользуясь кредитной поддержкой банка, предприятие смогло провести модернизацию производства. Техническое перевооружение поставило комбинат на один уровень с ведущими европейскими производителями. В настоящее время сахарный завод – это современное производство, оснащенное всем необходимым для выпуска широкого ассортимента высококачественной продукции, известной уже сейчас далеко за рубежом», – отметил В. Ананич.

ОАО «Городейский сахарный комбинат» потребляет широкий спектр услуг «Беларусбанка» – краткосрочное и долгосрочное кредитование, расчетно-кассовое обслуживание, зарплатный проект, валютно-обменные и конверсионные операции, операции с банковскими платежными карточками, операции с корпоративными платежными карточками, документарные операции, эквайринг.