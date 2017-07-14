ОАО «БНБ-Банк» продлевает время работы некоторых центров банковских услуг в Минске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, режим работы до 20.00 продлевается для ЦБУ №3, 4, 5, 6, 6/2, 7, 7/2, 8,10, 11 и 17 в следующие дни: с 13 по 14 июля (включительно); с 17 по 21 июля (включительно), с 24 по 28 июля (включительно).

Время работы ЦБУ продлевается для осуществления следующих видов операций для физических лиц: прием пакета документов для открытия текущего (расчетного) счета с выпущенной к нему банковской платежной карточкой; исполнение заявлений клиентов в рамках обслуживания текущего (расчетного) счета с выпущенной к нему банковской платежной карточкой; выдача банковских платежных карточек.