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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК РАСШИРЯЕТ ЛИНЕЙКУ КРЕДИТОВ
14:10 14.07.2017
ОАО «Белагропромбанк» расширяет линейку кредитов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, клиенты могут воспользоваться «Авторассрочкой» для приобретения автомобилей у официального дистрибьютора «УАЗ» в Беларуси ООО «ПарадАвто» сроком до 3-х лет, с уплатой 0,0001% годовых.
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