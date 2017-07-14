ОАО «Белагропромбанк» расширяет линейку кредитов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, клиенты могут воспользоваться «Авторассрочкой» для приобретения автомобилей у официального дистрибьютора «УАЗ» в Беларуси ООО «ПарадАвто» сроком до 3-х лет, с уплатой 0,0001% годовых.