По состоянию на 1 июля 2017 года за 2,5 года действия программы поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) ОАО «Банк развития Республики Беларусь» профинансировано 1005 инвестиционных проектов в объеме 118 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, общая стоимость проектов, профинансированных за счет ресурсов Банка развития, составила порядка 300 млн рублей.

По итогам первого полугодия 2017 г. на поддержку МСП Банком развития направлено 32 млн руб., что превышает сумму предоставленных средств за весь 2016 год. Росту спроса на реализуемую программу содействовало создание к концу 2016 года полноценной линейки кредитных продуктов для МСП, снижение с начала 2017 г. процентных ставок и увеличение максимально возможных сумм финансирования по ряду кредитных продуктов, расширение круга потенциальных участников программы за счет дополнения перечня видов деятельности.

В текущем году около 60% в общем портфеле поддержки субъектов МСП занимают продукты для предприятий производственной сферы, поддержки женского предпринимательства и развития бизнеса в регионах. Исходя из количества профинансированных проектов, сегмент клиентов на 62% состоит из микробизнеса, на 21% - малые предприятия, 15% - индивидуальные предприниматели и 2% - средний бизнес.

География финансирования охватывает всю территорию Беларуси за счет разветвлённой сети из 13 банков-партнеров, участвующих в программе (ОАО «Белгазпромбанк», ОАО «Банк БелВЭБ», ОАО «Белорусский народный банк», ОАО «Белинвестбанк», ЗАО «МТБанк», ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь), ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), ОАО «БПС-Сбербанк», «Приорбанк» ОАО, ОАО «Банк Москва-Минск», ОАО «Белагропромбанк», ОАО «Паритетбанк», ЗАО «БТА Банк»), а также лизинговой компании ОАО «Промагролизинг».