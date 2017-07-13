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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ПОКАЗАТЕЛИ ЛИКВИДНОСТИ БАЗЕЛЬ III УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ДЛЯ БЕЛОРУССКИХ БАНКОВ С 1 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА
16:32 13.07.2017

Постановлением Национального банка Беларуси №180 от 18 мая 2017 года утверждена Инструкция о порядке определения системно значимых банков, небанковских кредитно-финансовых организаций и внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Нацбанка.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, в соответствии с постановлением установлены в качестве обязательных нормативов безопасного функционирования банков Беларуси показатели ликвидности Базель III (показатели покрытия ликвидности и чистого стабильного фондирования), а также требования к представлению отчетности об их выполнении и аналитической информации об инструментах мониторинга риска ликвидности.

Постановлением №180 также устанавливается порядок отнесения банков к системно значимым. К данной категории будут относиться банки, неудовлетворительное финансовое состояние которых и (или) прекращение осуществления отдельных операций которыми может оказать негативное влияние на весь банковский сектор. В целях ограничения уровня системных рисков банковского сектора и предупреждения их образования постановлением №180 в качестве надбавки к значению норматива достаточности основного капитала I уровня введен буфер системной значимости в размере от 1 до 1,5 процентного пункта (в зависимости от группы значимости).

Кроме того, для ограничения (снижения) рисков, связанных с чрезмерной кредитной активностью банков в период избыточного роста кредитования экономики, поддержания уровня кредитования и покрытия рисков после окончания такого периода предусмотрена возможность применения контрциклического буфера в размере от 0 до 2,5 процентного пункта.

Данные дополнения и изменения действующих требований Нацбанка в сфере банковского надзора будут способствовать усилению контроля над рисками банковской системы со стороны регулятора, а также совершенствованию системы управления капиталом, ликвидностью и риском ликвидности в банках.

Документ вступит в силу с 1 января 2018 года.
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