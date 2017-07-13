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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НАЦБАНК РЕАЛИЗОВАЛ ИНВАЛЮТНЫЕ ОБЛИГАЦИИ НА 50 МЛН ДОЛЛАРОВ
14:57 13.07.2017
Национальный банк Беларуси реализовал на аукционе 13 июля номинированные в иностранной валюте облигации со сроком обращения 365 дней на сумму 50 млн долларов США.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, к аукциону были допущены заявки от 11 участников со ставками от 4,2% до 4,9% годовых на общую сумму 103,34 млн долларов США.
В результате принято решение установить фактический объем размещения в сумме 50 млн долларов США, средневзвешенная ставка составила 4,33% годовых, удовлетворено 21 предложение от 8 участников.
Планируемый объем операций на следующий аукцион по размещению инвалютных облигаций Национального банка, который пройдет 27 июля, определен в размере 50 млн долларов США.
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