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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК «РЕШЕНИЕ» ПРЕДЛАГАЕТ ВКЛАДЫ ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ
13:43 13.07.2017
ЗАО «Банк «Решение» предлагает вклады для корпоративных клиентов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, разместить свободные денежные средства можно в белорусских рублях до 12% годовых, в иностранной валюте – до 6,5%.
Для размещения денежных средств необходимо открыть депозитный счет и связаться с сотрудником банка для согласования условий. На электронный адрес, указанный при открытии депозитного счета, будет направлено письменное предложение (оферта) заключить депозитный договор на согласованных условиях.
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