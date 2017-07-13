ЗАО «Банк «Решение» предлагает вклады для корпоративных клиентов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, разместить свободные денежные средства можно в белорусских рублях до 12% годовых, в иностранной валюте – до 6,5%.

Для размещения денежных средств необходимо открыть депозитный счет и связаться с сотрудником банка для согласования условий. На электронный адрес, указанный при открытии депозитного счета, будет направлено письменное предложение (оферта) заключить депозитный договор на согласованных условиях.