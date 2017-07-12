«Приорбанк» ОАО вносит изменения в обслуживание клиентов в ЦБУ Витебска: ЦБУ 200/1 (пр-т. Фрунзе, 85), ЦБУ 200/5 (пр-т. Строителей, 11А), ЦБУ 200/6 (Смоленская пл., 10).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, 13 июля с 12.00 в связи с проведением XXVI Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» не будут проводиться операции с наличными денежными средствами юридических и физических лиц.

Также 14 июля до 15.00 не будут осуществляться расходные операции с наличными денежными средствами юридических и физических лиц, а также валютно-обменные операции.

Оказание остальных услуг (не связанных с наличными денежными средствами) в указанные даты осуществляется без изменений в соответствии с графиком работы отделений Приорбанка. Обслуживание клиентов в ЦБУ 200 (ул. Толстого, 3) осуществляется без изменений. Операции по снятию наличных денежных средств с платежных карточек удобно осуществлять в банкоматах банка, а по пополнению счетов и карточек – в платежно-справочных терминалах. Круглосуточно доступен Интернет-банк Prior Online.