ОАО «Технобанк» изменило процентные ставки по договорам срочного отзывного банковского вклада (депозита) с использованием Доходных карточек, заключенным до 12 июля 2017 года, и по договорам срочного отзывного банковского вклада (депозита) с использованием Депозитных карточек.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 11 августа процентная ставка составляет:

по счетам в долларах США повышенная ставка (при отсутствии расходных операций) на все месяцы – 1,75%, пониженная (при наличии расходных операций): на 1 месяц – 0,01%, на 2, 3, 4 месяцы – 0,75%, на 5, 6, 7 месяцы – 1,25%, на 8 месяц и последующие – 1,75%;

по счетам в евро повышенная ставка (при отсутствии расходных операций) на все месяцы – 1,5%, пониженная (при наличии расходных операций): на 1 месяц – 0,01%, на 2, 3, 4 месяцы – 0,5%, на 5, 6, 7 месяцы – 1%, на 8 месяц и последующие – 1,5%.

Процентные ставки, которые будут применяться с 11 августа по Депозитным карточкам:

по счетам в долларах США: при сумме неснижаемого остатка от 100,01 долларов США выше – 1,75% годовых; при сумме неснижаемого остатка до 100 долларов США – 0,01% годовых;

по счетам в евро: при сумме неснижаемого остатка от 100,01 евро и выше – 1,5% годовых; при сумме неснижаемого остатка до 100 евро – 0,01% годовых.