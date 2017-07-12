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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БЕЛАРУСБАНКЕ ОДОБРИЛИ СИСТЕМУ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ О ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЯХ И ФАКТАХ МОШЕННИЧЕСТВА
16:27 12.07.2017
На очередном заседании Наблюдательного совета ОАО «АСБ Беларусбанк» утверждены целевые параметры и ключевые аспекты будущей Стратегии развития банка.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, Наблюдательный совет одобрил систему конфиденциального уведомления о выявленных нарушениях и фактах мошенничества.
Рассмотрена информация о ходе выполнения Плана реализации мероприятий по внедрению системы ключевых показателей эффективности в банке.
Наблюдательный совет согласовал Положение о корпоративной службе ОАО «АСБ Беларусбанк».
Принято решение о назначении с 4 июля 2017 года Виктора Перепелицы на должность заместителя председателя правления и избрании его членом правления ОАО «АСБ Беларусбанк».
В связи с избранием нового состава Наблюдательного совета сформированы обновленные комитеты при Наблюдательном совете банка.
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