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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


В БЕЛАРУСБАНКЕ ОДОБРИЛИ СИСТЕМУ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ О ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЯХ И ФАКТАХ МОШЕННИЧЕСТВА
16:27 12.07.2017

На очередном заседании Наблюдательного совета ОАО «АСБ Беларусбанк» утверждены целевые параметры и ключевые аспекты будущей Стратегии развития банка.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, Наблюдательный совет одобрил систему конфиденциального уведомления о выявленных нарушениях и фактах мошенничества.

Рассмотрена информация о ходе выполнения Плана реализации мероприятий по внедрению системы ключевых показателей эффективности в банке.

Наблюдательный совет согласовал Положение о корпоративной службе ОАО «АСБ Беларусбанк».

Принято решение о назначении с 4 июля 2017 года Виктора Перепелицы на должность заместителя председателя правления и избрании его членом правления ОАО «АСБ Беларусбанк».

В связи с избранием нового состава Наблюдательного совета сформированы обновленные комитеты при Наблюдательном совете банка.
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