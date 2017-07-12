На очередном заседании Наблюдательного совета ОАО «АСБ Беларусбанк» утверждены целевые параметры и ключевые аспекты будущей Стратегии развития банка.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, Наблюдательный совет одобрил систему конфиденциального уведомления о выявленных нарушениях и фактах мошенничества.

Рассмотрена информация о ходе выполнения Плана реализации мероприятий по внедрению системы ключевых показателей эффективности в банке.

Наблюдательный совет согласовал Положение о корпоративной службе ОАО «АСБ Беларусбанк».

Принято решение о назначении с 4 июля 2017 года Виктора Перепелицы на должность заместителя председателя правления и избрании его членом правления ОАО «АСБ Беларусбанк».

В связи с избранием нового состава Наблюдательного совета сформированы обновленные комитеты при Наблюдательном совете банка.