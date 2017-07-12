ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) запустило новую услугу «SMS – частичное досрочное погашение».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, чтобы совершить частичное досрочное погашение по кредиту, не посещая офис банка, необходимо пройти следующие шаги: не позднее, чем за 3 рабочих дня до платежной даты по кредиту, внести денежные средства любым удобным способом: в любом отделении РУП «Белпочта»; в любом пункте банковского обслуживания 24 банков-участников системы АИС ЕРИП, включая инфокиоски, банкоматы, интернет-банкинг банков-участников; через интернет-сервис www.e-pay.by с использованием банковских платежных карточек международных платежных систем Visa, Master Card ; с использованием услуги «Интернет-банк», «М-банкинг» (ссылка размещена на сайте банка www.vtb-bank.by).

После внесения денежных средств, но не позднее, чем за 2 рабочих дня до платежной даты, нужно направить на номер + 375 (29,33) 309 15 15 SMS-сообщение, содержащее следующую информацию: ЧДП; ФИО; платежный номер по кредиту; сумма, на которую надо оформить частичное досрочное погашение. Пример SMS-сообщения: «ЧДП. Иванов Иван Иванович. №09311111, 25 руб.».

Услуга доступна по потребительским кредитам, за исключением программ кредитования «Потребительский кредит. Суперставка» и «Потребительский кредит. Суперклиент».

Сумма частичного досрочного погашения равна сумме внесенных денежных средств - сумма обязательного ежемесячного платежа.