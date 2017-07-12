БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

УСТАВНЫЙ ФОНД ФРАНСАБАНКА УВЕЛИЧЕН НА 483 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ

15:55 12.07.2017 Уставный фонд «Франсабанк» ОАО увеличен на 483052,42 рубля и составляет 16525477, 54 рубля. «Постановлением правления Национального банка Беларуси №242 от 16.06.2017 осуществлена государственная регистрация изменений и дополнений, внесенных в Устав «Франсабанк» ОАО решением внеочередного собрания акционеров от 28.03.2017 об увеличении уставного фонда», - говорится в сообщении пресс-службы банка.