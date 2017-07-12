Перспективы дальнейшего сотрудничества обсуждались во время рабочей поездки председателя правления ОАО «АСБ Беларусбанк» Виктора Ананича на Белорусский металлургический завод.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» является корпоративным клиентом первого класса. Обслуживается в «Беларусбанке» с января 2005 года и пользуется широким спектром банковских услуг.

Генеральный директор завода Анатолий Савенок, представляя новые производственные мощности, пояснил, что благодаря кредитной поддержке банка на предприятии были реализованы крупные инвестиционные проекты. Первый в этом ряду – цех по производству бесшовных горячекатаных труб с проектной мощностью 250 тыс. тонн труб в год. Он был введен в эксплуатацию 13 июля 2007 года. На реализацию данного проекта было потрачено 270 млн долларов США с привлечений долгосрочных займов иностранных и белорусских банков, в том числе за счет кредитов ОАО «АСБ Беларусбанк» было профинансировано порядка 25% от стоимости проекта.

25 сентября 2015 года в рамках реализации инвестиционного проекта «Организация производства сортового проката со строительством мелкосортно-проволочного стана» была запущена новая производственная линия мелкосортно-проволочного стана. Объем кредитной поддержки ОАО «АСБ Беларусбанк» составил 142,8 млн евро.

В. Ананич заверил, что белорусские металлурги и в дальнейшем могут рассчитывать на Беларусбанк.