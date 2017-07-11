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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ АЛЬФА-БАНКА ОТКРЫЛОСЬ НА УЛИЦЕ ПРИТЫЦОГО В МИНСКЕ
09:45 12.07.2017
В Минске открылся новый центр банковских услуг Альфа-Банка «Каменная горка» (ул. Притыцкого, 97).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в отделении доступен весь портфель услуг для физических и юридических лиц: оборудована зона самообслуживания частных клиентов в режиме 24/7 с банкоматом, терминалом (cash-in) и телефоном для связи с контакт-центром, работает бесплатный Wi-Fi, есть возможность для зарядки мобильных устройств.
Для особенно важных встреч предусмотрена комната VIP-переговоров. Бизнес-клиентам доступна зона самообслуживания «А-Офис», а также терминалы «А-Выручка» для приема выручки в режиме 24/7.
Кроме того, зоны для обслуживания частных и корпоративных клиентов разделены гостевым комплексом, в котором предусмотрен детский уголок.
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