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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА ВТБ (БЕЛАРУСЬ) СТАЛ ДЕНИС БОРТНИКОВ
16:21 11.07.2017

На очередном заседании совета директоров ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) 30 июня председателем избран Денис Бортников.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, Д. Бортников имеет двадцатилетний опыт работы в банковской сфере, из них 11 лет в Группе ВТБ, где с апреля 2017 года является заместителем президента-председателя правления банка ВТБ.

Денис Бортников родился 19 ноября 1974 года. Окончил Санкт-Петербургский университет экономики и финансов (специальность: национальная экономика). С 1996 по 2004 год работал в ОАО «Промышленно-строительный банк» (в июне 2007 года переименован в ОАО «банк ВТБ Северо-Запад»). С 2004 года – советник управляющего филиалом «Северо-Западный» ЗАО «КБ «ГУТА-БАНК». С 2005 года – заместитель управляющего ЗАО «Внешторгбанк Розничные услуги». С 2006 года – заместитель управляющего филиалом ОАО Внешторгбанк (ОАО Банк ВТБ) в Санкт-Петербурге. С ноября 2007 года – заместитель председателя правления, с августа 2010 года – первый заместитель председателя правления, с 1 февраля 2011 года – председатель правления ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад» (в настоящее время Северо-Западный региональный центр ОАО Банк ВТБ). После завершения интеграции ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад» в банк ВТБ Денис Бортников стал руководителем Северо-Западного регионального центра банка ВТБ и старшим вице-президентом. С апреля 2017 года – заместитель президента-председателя правления банка ВТБ.
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