БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

АКЦИОНЕРЫ БАНКА БЕЛВЭБ ВНЕСЛИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЯ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ И РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ БАНКА

12:54 11.07.2017 На внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Банк БелВЭБ» внесены изменения в Положения о Наблюдательном совете и Ревизионной комиссии банка. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на состоявшемся 10 июля в заочной форме собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 99,84% голосов.