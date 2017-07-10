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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АКЦИОНЕРЫ БАНКА БЕЛВЭБ ВНЕСЛИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЯ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ И РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ БАНКА
12:54 11.07.2017
На внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Банк БелВЭБ» внесены изменения в Положения о Наблюдательном совете и Ревизионной комиссии банка.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на состоявшемся 10 июля в заочной форме собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 99,84% голосов.
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