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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В ИНТЕРНЕТ-БАНКЕ БАНКА МОСКВА-МИНСК МОЖНО ЗАКРЫТЬ ДЕПОЗИТЫ
16:25 10.07.2017
В Интернет-банке MMBANK-Online ОАО «Банк Москва-Минск» появилась возможность закрытия депозитов на счет с карточкой в любой валюте.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в случае отсутствия карточки, можно открыть новую карточку в процессе закрытия вклада.
Возможность закрытия депозитов в скором времени появится в Мобильном банке.
Закрыть депозит можно: в понедельник – с 0.00 до 20.00; со вторника по пятницу – с 1.00 до 20.00; в выходные дни – круглосуточно; в последний рабочий день месяца – до 18.00.
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