БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

В ИНТЕРНЕТ-БАНКЕ БАНКА МОСКВА-МИНСК МОЖНО ЗАКРЫТЬ ДЕПОЗИТЫ

16:25 10.07.2017 В Интернет-банке MMBANK-Online ОАО «Банк Москва-Минск» появилась возможность закрытия депозитов на счет с карточкой в любой валюте. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в случае отсутствия карточки, можно открыть новую карточку в процессе закрытия вклада. Возможность закрытия депозитов в скором времени появится в Мобильном банке. Закрыть депозит можно: в понедельник – с 0.00 до 20.00; со вторника по пятницу – с 1.00 до 20.00; в выходные дни – круглосуточно; в последний рабочий день месяца – до 18.00.