Национальный банк Беларуси 1 мая не продлил действие требования по справкам о доходах для выдачи кредитов. С этой даты способ оценки кредитоспособности населения отдан на откуп самим банкам. На 1 июня 2017 года вся задолженность по кредитам физлиц на потребительские нужды составила 2012 млн руб., из которых в белорусских рублях — 2011 млн руб., пишет Banki24.by.

По сравнению с 1 мая объем долга населения вырос на 135,8 млн BYN. Прежний рекорд по приросту потребкредитов был перекрыт почти вдвое. В относительном выражении рост задолженности побил 3-летний рекорд. За май 2017 обязательства физлиц выросли на 7,2%. Интересно, что несмотря на явное оживление рынка потребкредитов, качество их обслуживания не ухудшилось. На 1 июня доля просроченной и пролонгированной задолженности откатилась к многолетним минимумам — всего 1,6%. Для сравнения: годом ранее удельный вес «плохого» долга был равен 2,4%. В итоге между 2016 и 2017 годами образовался разительный контраст по динамике потребкредитов. Если за январь-май 2016 года долг по таким кредитам упал на 68 млн руб., то за 5 месяцев 2017 года вырос на 291,9 млн руб. В процентном отношении цифры долга выглядели так: минус 4,1% за 5 месяцев 2016 года и плюс 17% за такой же период 2017 года.

На уровне регионов наблюдалась схожая картина. Везде, кроме Минской области, в мае отмечался рекордный рост задолженности и в денежном, и в относительном выражении. Почти половину прироста долга страны в BYN-рублях ожидаемо обеспечил Минск. При этом в столице фиксировалось и самое быстрое увеличение долга в процентах — на 9,2% за месяц. Бурный весенний подъем кредитования привел к росту долга в регионах на 16–19% относительно 1 января. В прошлом году было ровно наоборот: повсеместно граждане больше гасили потребкредиты, чем брали новые.

В мае годовая инфляция находилась возле исторических минимумов. рубль по официальным котировкам укрепился к доллару — с 1,8831 руб. за 1 доллар в апреле до 1,8664 руб. за 1 доллар. Значит, причиной роста популярности потребкредитов стало снижение процентных ставок. И действительно, в мае-2017 новые кредиты физлицам на срок до 1 года банки выдавали под 14,4% годовых против 28,8% в мае-2016. Ставки по новым кредитам физлицам без учета льготных упали за 12 месяцев с 26,4% до 15,1%. В общем, резкий рост доступности кредитов для граждан налицо.

Продолжится ли бум потребкредитования летом? Скорее всего, да. В немалой степени этому поспособствует ослабление белорусского рубля к доллару. За июнь рубль в среднем сдал к американской валюте 1,4%, а за первую неделю июля — еще 3%. Официальный курс на 7 июля (1,9714 руб. за 1 доллар) находился на максимуме с начала 2017 года. То, что население умеет пользоваться такими моментами, оно показало в августе 2015 года. В том месяце рубль просел к доллару в среднем на 6,7%. Граждане быстро сориентировались и оформили по низким ставкам рекордную на тот момент сумму потребкредитов. Если ослабление белорусского рубля продолжится до конца июля, майские и июньские приросты потребкредитов будут легко перекрыты. Поэтому препятствием на пути увеличения потребительской активности могут стать сами банки, которые ограничат возможности получения новых займов.