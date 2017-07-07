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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ИДЕЯ БАНК УВЕЛИЧИВАЕТ МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР КРЕДИТОВ
10:09 10.07.2017
ЗАО «Идея Банк» с 10 июля увеличивает максимальный размер суммы кредитов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по кредитным продуктам «Большой», «Стандартный», «Стандартный почтовый», «Консолидация» максимальная сумма составит 23000 руб. (ранее 20000 руб.).
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