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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛИНВЕСТБАНК ИЗМЕНЯЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО НЕКОТОРЫМ ВКЛАДАМ ФИЗЛИЦ
16:57 07.07.2017

ОАО «Белинвестбанк» с 10 июля изменяет процентные ставки по банковским вкладам (депозитам) физических лиц до востребования в иностранной валюте и по текущему (расчетному) банковскому счету физических лиц в иностранной валюте.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставка по банковскому вкладу (депозиту) до востребования в иностранной валюте составит 0,01% годовых; ставка по текущему (расчетному) банковскому счету физлиц в инвалюте – 0,01% годовых.
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