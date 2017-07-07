ОАО «Белинвестбанк» с 10 июля изменяет процентные ставки по банковским вкладам (депозитам) физических лиц до востребования в иностранной валюте и по текущему (расчетному) банковскому счету физических лиц в иностранной валюте.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставка по банковскому вкладу (депозиту) до востребования в иностранной валюте составит 0,01% годовых; ставка по текущему (расчетному) банковскому счету физлиц в инвалюте – 0,01% годовых.