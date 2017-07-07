«Приорбанк» ОАО вошло в число лучших банков мира. Оно стало одним из победителей престижного конкурса Euromoney Awards for Excellence 2017.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в коммуникационном агентстве АГТ, лучшие банки мира британский журнал Euromoney ежегодно находит в 100 странах – от Аргентины до Норвегии. Премия пользуется большим авторитетом – своего рода финансовый «Оскар». Текущая церемония прошла в Лондоне и стала 26-й по счету. Белорусский банк включили в число лауреатов вместе с австрийским Raiffeisen. Банком года выбран гонконгский HSBC. Среди победителей также Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley, Citi и BNP Paribas.

Решению членов жюри предшествовал годовой независимый мониторинг. Британские аналитики отслеживали финансовые показатели банков, их эффективность, рост доли на рынке, отношение клиентов, а заодно скорость разработки и внедрения инновационных продуктов. В Беларуси по сумме этих показателей самым сильным оказался Приорбанк.

«Премия имеет большое влияние в финансовом мире и выступает определенным ориентиром, по которому принимаются решения о выборе банка в той или иной стране. Победа в конкурсе указывает не только на успешность банка и качество работы, но и на его роль в развитии рынка финансовых технологий. Инновации становятся ключевым трендом в банковской отрасли», – подчеркнули в Приорбанке.

Журнал Euromoney издается в Лондоне с 1969 года и считается одним из самых авторитетных деловых изданий мира. Ежегодно он выбирает лучшие организации в сфере финансов и инвестиций. Победителей определяют в три этапа: сначала изучают годовые отчеты, потом опрашивают партнеров банка внутри страны и за рубежом, после чего эксперты выносят оценки. Важны не только финансовые показатели, но и профессионализм руководства и персонала, прозрачность сделок и т.д.