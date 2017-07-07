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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БПС-СБЕРБАНК В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ ДЛЯ ЮРЛИЦ РЕАЛИЗОВАЛ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
16:30 07.07.2017
ОАО «БПС-Сбербанк» реализовало новые возможности в приложении «Мобильный клиент».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для юридических лиц в мобильном приложении реализованы следующие новые функции: формирование выписки по банковским счетам и корпоративным платежным карточкам за период; информация о состоянии банковского счета; отправка банковских реквизитов счета; авторизация в приложении по отпечатку пальца.
Обновление приложения «БПС-Сбербанк Мобильный клиент для бизнеса» доступно для скачивания в App Store и Google play.
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