ОАО «БПС-Сбербанк» реализовало новые возможности в приложении «Мобильный клиент».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для юридических лиц в мобильном приложении реализованы следующие новые функции: формирование выписки по банковским счетам и корпоративным платежным карточкам за период; информация о состоянии банковского счета; отправка банковских реквизитов счета; авторизация в приложении по отпечатку пальца.

Обновление приложения «БПС-Сбербанк Мобильный клиент для бизнеса» доступно для скачивания в App Store и Google play.