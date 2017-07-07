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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛГАЗПРОМБАНК УВЕЛИЧИЛ СРОКИ КРЕДИТОВАНИЯ НА РАЗВИТИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА
16:12 07.07.2017
ОАО «Белгазпромбанк» увеличило сроки кредитования на развитие малого бизнеса.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, сроки кредитования на инвестиционные цели увеличены до 7 лет (продукты «Кредит», «Успешный старт», «Свое авто»), на пополнение оборотных средств (в том числе «Возобновляемая кредитная линия») и на покрытие овердрафта – до 36 месяцев.
Клиенты, находящиеся на расчетно-кассовом обслуживании в Белгазпромбанке, могут в течение 2 часов оформить «On-line кредит», получив кредитные средства без непосредственного посещения банка.
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