ОАО «Белгазпромбанк» увеличило сроки кредитования на развитие малого бизнеса.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, сроки кредитования на инвестиционные цели увеличены до 7 лет (продукты «Кредит», «Успешный старт», «Свое авто»), на пополнение оборотных средств (в том числе «Возобновляемая кредитная линия») и на покрытие овердрафта – до 36 месяцев.

Клиенты, находящиеся на расчетно-кассовом обслуживании в Белгазпромбанке, могут в течение 2 часов оформить «On-line кредит», получив кредитные средства без непосредственного посещения банка.