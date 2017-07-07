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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ИЗМЕНЯЮТСЯ СТАВКИ ПО НЕКОТОРЫМ ВКЛАДАМ АЛЬФА-БАНКА (БЕЛАРУСЬ)
15:54 07.07.2017
ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) 7 июля частично меняет процентные ставки по вновь открываемым вкладам «Альфа-Актив», «Альфа-Прайм» и «Сезоны».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по отзывному вкладу «Альфа-Актив» со сроком размещения 24 месяца ставка увеличена до 8% годовых.
Ставка по безотзывному вкладу в белорусских рублях «Альфа-Прайм» на срок, равный 6 месяцам, составит 8,5%.
Доход по «Альфа-Прайм плюс» с размещением средств на полгода составит 9%. Вклад доступен для зарплатных клиентов при открытии в отделениях банка.
Условия по вновь заключенному договору банковского безотзывного вклада «Сезоны» на 3 месяца предполагают доход 7,5% годовых.
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