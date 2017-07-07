БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ИЗМЕНЯЮТСЯ СТАВКИ ПО НЕКОТОРЫМ ВКЛАДАМ АЛЬФА-БАНКА (БЕЛАРУСЬ)

15:54 07.07.2017 ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) 7 июля частично меняет процентные ставки по вновь открываемым вкладам «Альфа-Актив», «Альфа-Прайм» и «Сезоны». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по отзывному вкладу «Альфа-Актив» со сроком размещения 24 месяца ставка увеличена до 8% годовых. Ставка по безотзывному вкладу в белорусских рублях «Альфа-Прайм» на срок, равный 6 месяцам, составит 8,5%. Доход по «Альфа-Прайм плюс» с размещением средств на полгода составит 9%. Вклад доступен для зарплатных клиентов при открытии в отделениях банка. Условия по вновь заключенному договору банковского безотзывного вклада «Сезоны» на 3 месяца предполагают доход 7,5% годовых.