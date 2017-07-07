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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛАРУСБАНК ПРОФИНАНСИРУЕТ ПРИОБРЕТЕНИЕ МАЗОМ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТЕХНИКИ ВО ВЬЕТНАМЕ
15:07 07.07.2017

ОАО «АСБ Беларусбанк» профинансирует приобретение МАЗом комплектующих для изготовления техники в рамках контракта между ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» и СП ООО «МАЗ-АЗИЯ».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, сделка предусматривает поставку во Вьетнам 200 машинокомплектов автомобилей «МАЗ» и 200 единиц автотехники на общую сумму 18,1 млн долларов США. Это стало темой рабочей встречи председателя правления ОАО «АСБ Беларусбанк» Виктора Ананича с генеральным директором ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» Дмитрием Катериничем.

Встреча руководителей началась со знакомства с экспозицией выпускаемой холдингом продукции.

Грузовая техника МАЗа представлена линейкой автомобилей от среднего до тяжелого класса, состоящей из 137 моделей и 410 модификаций. Кроме того, Минский автомобильный завод выпускает пассажирскую технику – 12 базовых моделей и 43 модификации автобусов, а также широкую гамму прицепной и грузоподъемной техники.

Д. Катеринич рассказал о планах развития завода на ближайшее время, мерах по увеличению объемов производства и реализации продукции, в том числе на экспорт.

«МАЗ – наш старинный устойчивый партнер, в 2006 году Минскому автомобильному заводу присвоен статус корпоративного клиента первого класса ОАО «АСБ Беларусбанк». Начало деловых отношений банка с предприятием было положено более 30 лет назад, в 1979 году. Одними из первых в стране работники завода были переведены на получение заработной платы через «сберкассу». С 2004 года объединение находится на расчетно-кассовом обслуживании в нашем банке. В настоящее время пользуется практически всем спектром услуг», – рассказал В. Ананич.

Стороны подтвердили готовность к дальнейшему сотрудничеству.
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