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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СТАВКА ПО НОВЫМ ДЕПОЗИТАМ INSYNC В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ С 7 ИЮЛЯ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА УРОВНЕ 5,55% ГОДОВЫХ
13:56 07.07.2017
ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) с 7 июля изменяет процентные ставки по вновь заключаемым и пролонгируемым договорам отзывного вклада INSYNC в белорусских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставка устанавливается на уровне 5,55% годовых.
Онлайн-вклад INSYNC: высокая фиксированная ставка; срок размещения 1 месяц с возможностью досрочного отзыва; открытие и пополнение вклада с любого счета или карточки непосредственно в приложении INSYNC.BY; управление своим вкладом с помощью смартфона.
Стать клиентом и воспользоваться всеми преимуществами вклада можно дистанционно, скачав приложение INSYNC.BY и заказав бесплатную дебетовую карту Mastercard World «А-курс» с доставкой на дом.
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