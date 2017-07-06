ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) с 7 июля изменяет процентные ставки по вновь заключаемым и пролонгируемым договорам отзывного вклада INSYNC в белорусских рублях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставка устанавливается на уровне 5,55% годовых.

Онлайн-вклад INSYNC: высокая фиксированная ставка; срок размещения 1 месяц с возможностью досрочного отзыва; открытие и пополнение вклада с любого счета или карточки непосредственно в приложении INSYNC.BY; управление своим вкладом с помощью смартфона.

Стать клиентом и воспользоваться всеми преимуществами вклада можно дистанционно, скачав приложение INSYNC.BY и заказав бесплатную дебетовую карту Mastercard World «А-курс» с доставкой на дом.