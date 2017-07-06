БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БАНК ВТБ (БЕЛАРУСЬ) УСТАНОВИЛ НОВЫЙ БАНКОМАТ В МОГИЛЕВЕ

13:34 07.07.2017 ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) установило новый банкомат в Могилеве (ул. Ленинская, 91-4; (магазин «Мясковъ»). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, банкомат работает круглосуточно.