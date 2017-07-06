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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК ВТБ (БЕЛАРУСЬ) УСТАНОВИЛ НОВЫЙ БАНКОМАТ В МОГИЛЕВЕ
13:34 07.07.2017
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) установило новый банкомат в Могилеве (ул. Ленинская, 91-4; (магазин «Мясковъ»).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, банкомат работает круглосуточно.
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