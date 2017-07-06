|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|07.07.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БЕЛАРУСИ С 9 ИЮЛЯ ОТМЕНЯЕТСЯ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН ПРИ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЯХ С ДРАГМЕТАЛЛАМИ И КАМНЯМИ
12:51 07.07.2017
В Беларуси с 9 июля отменяется административное регулирование цен при совершении банковских операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями. Это предусмотрено постановлением правления Национального банка №248 от 23 июня 2017 года, которое принято в рамках реализации указа №108 от 6 апреля 2017 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, этим указом, в частности, предусмотрено исключение регулирования цен на драгоценные металлы и драгоценные камни из функций Национального банка.
В настоящее время в Беларуси сложилась стабильная и конкурентная структура банковского рынка драгоценных металлов и драгоценных камней, участниками которого являются Нацбанк и 12 из 25 белорусских банков. Существующий на банковском рынке порядок ценообразования фактически обеспечивает уровень рыночных цен на драгоценные металлы и драгоценные камни, который в целом соответствует уровню цен на международном рынке.
В этих условиях директивное регулирование таких цен является избыточным, а его отмена не приведет к каким-либо «скачкам» цен либо ценовым диспропорциям.
Кроме того, отказ от регулирования ценообразования в данной сфере будет способствовать упрощению администрирования банковской деятельности и снижению издержек Национального банка и банков.
В постановлении также уточнен порядок бухгалтерского учета банковских операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 06.07.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 07.07.2017
Курсы в банках
на 07.07.2017
Конвертация в банках
на 07.07.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте