В Беларуси с 9 июля отменяется административное регулирование цен при совершении банковских операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями. Это предусмотрено постановлением правления Национального банка №248 от 23 июня 2017 года, которое принято в рамках реализации указа №108 от 6 апреля 2017 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, этим указом, в частности, предусмотрено исключение регулирования цен на драгоценные металлы и драгоценные камни из функций Национального банка.

В настоящее время в Беларуси сложилась стабильная и конкурентная структура банковского рынка драгоценных металлов и драгоценных камней, участниками которого являются Нацбанк и 12 из 25 белорусских банков. Существующий на банковском рынке порядок ценообразования фактически обеспечивает уровень рыночных цен на драгоценные металлы и драгоценные камни, который в целом соответствует уровню цен на международном рынке.

В этих условиях директивное регулирование таких цен является избыточным, а его отмена не приведет к каким-либо «скачкам» цен либо ценовым диспропорциям.

Кроме того, отказ от регулирования ценообразования в данной сфере будет способствовать упрощению администрирования банковской деятельности и снижению издержек Национального банка и банков.

В постановлении также уточнен порядок бухгалтерского учета банковских операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями.