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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БПС-СБЕРБАНК ИЗМЕНЯЕТ РАЗМЕР ПРОЦЕНТОВ ПО ДЕПОЗИТАМ
11:43 07.07.2017

ОАО «БПС-Сбербанк» с 7 июля изменяет размер по заключенным 25 ноября 2016 года договорам в долларах США срочного безотзывного банковского депозита «Сохраняй Онлайн».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, проценты устанавливаются на уровне 2,5% годовых. Согласно условиям срочного безотзывного банковского депозита «Сохраняй Онлайн» установленный размер процентов будет применен с 7 августа 2017 года.
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