БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БПС-СБЕРБАНК ИЗМЕНЯЕТ РАЗМЕР ПРОЦЕНТОВ ПО ДЕПОЗИТАМ

11:43 07.07.2017 ОАО «БПС-Сбербанк» с 7 июля изменяет размер по заключенным 25 ноября 2016 года договорам в долларах США срочного безотзывного банковского депозита «Сохраняй Онлайн». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, проценты устанавливаются на уровне 2,5% годовых. Согласно условиям срочного безотзывного банковского депозита «Сохраняй Онлайн» установленный размер процентов будет применен с 7 августа 2017 года.