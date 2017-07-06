ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) реализовало в сервисе «Интернет-банк»/«М-банкинг» возможен перевод денежных средств с использованием карточек Visa банков Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, комиссия не взимается при переводе денежных средств с карточек банков Беларуси на карточки ЗАО Банк ВТБ (Беларусь).

Комиссия в размере 1 % от суммы операции (минимум 1 BYN) взимается при переводе: с карточек на карточки банков Беларуси; с карточек ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) на карточки банков Беларуси. Для совершения перевода по карточке отправителя должна быть активна услуга Verified by Visa (3D-Secure).