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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БАНК ВТБ (БЕЛАРУСЬ) РЕАЛИЗОВАЛ ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕВОДА ДЕНЕГ С КАРТОЧЕК VISA БАНКОВ БЕЛАРУСИ
18:00 06.07.2017

ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) реализовало в сервисе «Интернет-банк»/«М-банкинг» возможен перевод денежных средств с использованием карточек Visa банков Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, комиссия не взимается при переводе денежных средств с карточек банков Беларуси на карточки ЗАО Банк ВТБ (Беларусь).

Комиссия в размере 1 % от суммы операции (минимум 1 BYN) взимается при переводе: с карточек на карточки банков Беларуси; с карточек ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) на карточки банков Беларуси. Для совершения перевода по карточке отправителя должна быть активна услуга Verified by Visa (3D-Secure).
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