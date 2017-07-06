БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БСБ БАНК ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОТ ФИЗЛИЦ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТОВ В БНБ-БАНКЕ

17:45 06.07.2017 ЗАО «БСБ Банк» с 5 июля временно приостановило прием заявлений от клиентов – физических лиц в ОАО «БНБ-Банк» на открытие счета или выпуск платежной карточки.