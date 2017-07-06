|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|06.07.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БСБ БАНК ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОТ ФИЗЛИЦ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТОВ В БНБ-БАНКЕ
17:45 06.07.2017
ЗАО «БСБ Банк» с 5 июля временно приостановило прием заявлений от клиентов – физических лиц в ОАО «БНБ-Банк» на открытие счета или выпуск платежной карточки.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 06.07.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 06.07.2017
Курсы в банках
на 06.07.2017
Конвертация в банках
на 06.07.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте