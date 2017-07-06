БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ТЕХНОБАНК ИЗМЕНЯЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ДОХОДНЫМ КАРТОЧКАМ

17:01 06.07.2017 ОАО «Технобанк» с 12 июля изменяет процентные ставки по вновь заключаемым договорам срочного отзывного банковского вклада (депозита) с использованием Доходных карточек Visa Classic. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, процентные ставки составят по счетам в долларах США: повышенная ставка на весь период начисления процентов – при отсутствии расходных операций по инициативе клиента – 1,75%; пониженная ставка – при наличии расходных операций по инициативе клиента: 1-й календарный месяц – 0,01%; 2-й календарный месяц, 3-й календарный месяц, 4-й календарный месяц – 0,75%; 5-й календарный месяц, 6-й календарный месяц, 7-й календарный месяц – 1,25%; 8-й и последующие календарные месяцы – 1,75%. По счетам в евро процентные ставки составят: повышенная ставка на весь период начисления процентов – при отсутствии расходных операций по инициативе клиента – 1,5%; пониженная ставка – при наличии расходных операций по инициативе клиента: 1-й календарный месяц – 0,01%; 2-й календарный месяц, 3-й календарный месяц, 4-й календарный месяц – 0,5%; 5-й календарный месяц, 6-й календарный месяц, 7-й календарный месяц – 1%; 8-й и последующие календарные месяцы – 1,5%.