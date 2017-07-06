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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ТЕХНОБАНК ИЗМЕНЯЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ДОХОДНЫМ КАРТОЧКАМ
17:01 06.07.2017
ОАО «Технобанк» с 12 июля изменяет процентные ставки по вновь заключаемым договорам срочного отзывного банковского вклада (депозита) с использованием Доходных карточек Visa Classic.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, процентные ставки составят по счетам в долларах США:
повышенная ставка на весь период начисления процентов – при отсутствии расходных операций по инициативе клиента – 1,75%;
пониженная ставка – при наличии расходных операций по инициативе клиента: 1-й календарный месяц – 0,01%; 2-й календарный месяц, 3-й календарный месяц, 4-й календарный месяц – 0,75%; 5-й календарный месяц, 6-й календарный месяц, 7-й календарный месяц – 1,25%; 8-й и последующие календарные месяцы – 1,75%.
По счетам в евро процентные ставки составят:
повышенная ставка на весь период начисления процентов – при отсутствии расходных операций по инициативе клиента – 1,5%;
пониженная ставка – при наличии расходных операций по инициативе клиента: 1-й календарный месяц – 0,01%; 2-й календарный месяц, 3-й календарный месяц, 4-й календарный месяц – 0,5%; 5-й календарный месяц, 6-й календарный месяц, 7-й календарный месяц – 1%; 8-й и последующие календарные месяцы – 1,5%.
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