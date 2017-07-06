Клиентам – пользователям системы «Сбербанк Онлайн» ОАО «БПС-Сбербанк» доступен новый сервис «Заказ справки по счету» в разделе «Карты».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, клиенты могут воспользоваться данным сервисом, заказав справку по одному или нескольким карточным счетам. Для заполнения данных необходимо войти в «Заказ справки по счету» или воспользоваться данным сервисом на кнопке «Действия» на карте. Заполнить поля заявления и подтвердить его отправку платежным паролем.

Отправленное заявление хранится в разделе «Мои заявления» Личного меню. Здесь можно контролировать статус исполнения заявления.