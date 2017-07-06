Внеочередное общее собрание акционеров ЗАО «ТК Банк» состоится 16 июля.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на повестке дня собрания избрание членов Совета директоров ЗАО «ТК Банк» и утверждение новой редакции Положения о Совете директоров ЗАО «ТК Банк».