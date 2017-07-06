БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ПАРИТЕТБАНК ИЗМЕНЯЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ ФИЗЛИЦ

15:25 06.07.2017 ОАО «Паритетбанк» с 6 июля изменяет процентные ставки по вкладам в белорусских рублях для физических лиц. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставки составят: «Стабильный доход» − до 8,5% на срок до 15 месяцев; «Привлекательный» – 9,5% на срок 1,5 года; «Оптимальный» – 10% на срок 1 год.