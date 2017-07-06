БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БЕЛАГРОПРОМБАНК ПРЕДОСТАВЛЯЕТ КРЕДИТЫ НА РЕФИНАНСИРОВАНИЕ БЕЗ СПРАВОК О ДОХОДАХ

14:35 06.07.2017 ОАО «Белагропромбанк» упрощает процедуру оформления кредитов, предоставляемых на рефинансирование кредитов, ранее полученных в других банках. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь оформление таких кредитов возможно без предоставления справок о доходах, при подаче рассмотрении заявок на сумму: до 3000 рублей - при рефинансировании кредитов на потребительские нужды; до 5000 рублей - при рефинансировании кредитов на финансирование недвижимости.